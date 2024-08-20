Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 164 dönüm alan üzerine kurulan kiraz bahçesinde üretilen kirazlar, yaş ve kurutulmuş bir şekilde Japonya'ya ihraç ediliyor. Japonlar kirazın meyvesini likör, sapını zayıflama çayı, çekirdeğini ise yatak ve yastık yapımında kullanıyor.

Bahadın beldesinin Gümüşkavak Mahallesi'nde 4 yıl önce kurulan kiraz bahçesi, ilk ürünlerini vermeye başladı. Beldede 164 dönüm arazi üzerine bir şirket aracılığı ile kurulan ve 4 ayrı cins kiraz üretilen bahçe, yöre halkının da geçim kaynağı oldu. 14 tonun üzerinde kiraz hasadının yapıldığı bahçede özellikle kadınlar ve üniversite öğrencileri olmak üzere 35-40 kişiye istihdam sağlandı. Çalışanlar kirazın hasadından ayıklanıp kurutulmasına, temizliğinden paketlenmesine kadar birçok aşamada çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.

Beldede kurulan kiraz bahçesinde üretilen ve hasadı yapılan 14 tonun üzerindeki kiraz, bir şirket aracılığıyla Japonya'ya ihraç edildi. Kirazların bir kısmı ise gelen talep üzerine kurutulduktan sonra meyvesi, çekirdeği ve sap kısmı Japonya'ya gönderildi. Japonya'ya 4.5 milyon lira üzerinde bir satışın yapıldığı kiraz bahçesi ülke ekonomisine de katkı sağladı.

“BAHÇEMİZ 8 BİN 832 KİRAZ FİDANINDAN OLUŞUYOR”

Bahadın beldesinde 4 yıl önce kurulan kiraz bahçesinden ilk ürünleri bu yıl almaya başladıklarını söyleyen firma sorumlusu Arslan Özcan, “Bahadın beldesi Gümüşkavak Mahallesi'nde 164 dönüm arazinin içerisinde 8 bin 832 fidandan oluşan kiraz bahçemiz var. İlk meyve senemiz bu seneydi. 4 yaşında meyveyi almaya başladık. Yaklaşık 14 tonun üzerinde meyve aldık. 4 ayrı cinste çalışıyoruz. Ağaçların büyümesinde, gelişmesinde ve meyve vermesinde hiçbir sorun yaşamadık. Bu bölgede kiraz olabildiğini gördük. Biz kendi ürettiğimiz kirazları yurtdışına Japonya'ya gönderiyoruz, Antalya'da Korkuteli ilçesindeki bahçemizle birlikte ortaklaşa çalışıyoruz, 3 bin 800 dönümde orada bir bahçemiz var. Yozgat'taki ARGE çalışmamızın sonucuna ulaştık ve bunun için de çok mutluyum. Bu sene 14 tona yakın kiraz aldık, yaş kirazlarımızı yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderdik. Elimizde kalan en son kirazları da kalibresi küçük olduğu için kurutma yöntemini denedik. Şirketimiz Japonlarla iletişime geçti, bunun kurusunu istiyorlar. Biz de buradaki kadınlarımızla kurutma işlemlerini yaptık. Vakum poşetlerle birlikte hijyenik bir şekilde temizliğini yaparak Japonya'ya biz bunun ihracatını yaptık” dedi.

“KİRAZLARI JAPONYA'YA GÖNDERİYORUZ”

Kirazın meyvesinden çekirdeğine ve sapına kadar Japonların değerlendirdiğini de belirten Özcan, “Japonya'da kirazın sapını çay olarak çekirdeğinden yastık ve yatak yapıyorlarmış. Dış meyvesini de likör olarak kullanıyorlar ve aynı zamanda kuruyemiş olarakta tüketiyorlar. Burada bahçede sabit çalışan 12 elemanımız var, biz 6 aydır kiraz hasadı yaptık. Bu süre içerisinde 35-40 çalışana tekabül etti. Özellikle bayan ve üniversite öğrencilerini seçiyoruz, onlar da kendi ekonomilerini düzeltsinler diye, bu yıl 4.5 milyon lira üzerinde bir satış yaptık. Kirazın kilosunu burada 70 liradan verdik, Antalya'da üretilen kirazları ise 8 avrodan Japonya'ya veriyoruz” şeklinde konuştu.

“EV EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ”

Kiraz bahçesinde yıl boyunca çalışan belde halkından Alev Ünal ise “Bahar ayından beri ben kirazlıkta çalışıyorum. Çapasından, otundan aklınıza gelebilecek her işlemi yaptık. Kirazlarımızı topladık en az 40 kişi burada çalıştık. Sapından, çiğidinden ve meyvesinden her bir şeyinden yararlandık. Evimize ekmek götürdük. Bunları Japonya'ya gönderiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“KİRAZ BAHÇESİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR NİMET OLDU”

Çalışanlardan Selma Erdoğan da, “Buradan 40 aile ekmek yiyor, bu süre zarfında o kadar çok yorulduk ki ama buna değdi. Bu kirazları çok temiz kurutuyoruz, çekirdeklerini güzel yıkadık. Saplarını ayrı kuruttuk, kirazın sirkesini yaptık. Buradan çok memnunuz, kasabamız küçük iş imkanı çok az, onun için bu kiraz bahçesi bizim için çok büyük bir nimet oldu” diye konuştu.