Et ve Süt Kurumu bünyesinde hizmet veren Yozgat Süt İşletme Tesisi, yıl boyunca işlediği 6 milyon 340 bin litre sütle 770 ton süt ürünü elde etti.

Üretilen bu süt ürünleri, Türkiye genelinde 15 ildeki satış noktalarında halkın tüketimine sunuldu.

Yozgat’ta yer alan tesis, 2022 yılının haziran ayında faaliyete geçmiş ve Türkiye’de süt işleme sektörüne yeni bir ivme kazandırmıştır. Et ve Süt Kurumu'nun hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlama hedefi doğrultusunda açılan bu tesis, Yozgat’taki üreticilerden alınan sütleri işleyerek önemli bir üretim kapasitesine ulaşmıştır. Günlük 90 ton süt işleme kapasitesine sahip olan tesis, 1.500 metrekare kapalı alanıyla, modern üretim tesislerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Yozgat’taki üreticilerden toplanan sütler, tesiste işlenerek kaşar peyniri, tost peyniri, lor peyniri ve beyaz peynir gibi çeşitlere dönüştürülüyor. Bu ürünler, Et ve Süt Kurumu markası altında Türkiye genelinde satılıyor. Yozgat'ın yanı sıra ülke çapında 15 ilde kurulan satış noktalarında tüketicilere ulaşan bu süt ürünleri, tesisin üretim kapasitesinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu, ürün çeşitliliğini artırarak tüketicilere daha geniş bir yelpazede süt ürünü sunmayı hedefliyor.

Tesisin üretime başlamasıyla birlikte, Yozgat’ta süt sığırcılığına olan ilginin arttığı belirtiliyor. Özellikle iklim şartları, hava durumu, çayır ve mera potansiyeli açısından süt sığırcılığı için elverişli olan Yozgat, bu tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki süt üretiminin gelişimine önemli katkılar sağlamış durumda. Yozgat'ta üretilen süt ürünlerinin marka değerinin artırılması için titiz çalışmalar yürütülüyor.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI

Yozgat'taki süt işletme tesisi, sadece süt işlemekle kalmayıp, bölgedeki hayvancılığın gelişmesine de önemli katkılar sunuyor. Yozgat ve çevre illerden toplanan sütlerin işlenerek ulusal pazara sunulması, bölge üreticileri için önemli bir gelir kapısı yaratıyor. Bununla birlikte, tesisin faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte, Yozgat'ta süt sığırcılığına olan ilgi gözle görülür şekilde artmış durumda. 2023 yılı verilerine göre, Yozgat’taki süt sığırcılığı faaliyetleri bir yıl içinde yüzde 5 oranında büyüme kaydetti.

Süt İşletme Müdürü Akif Başol, Yozgat Süt İşletme Müdürlüğü’nün Et ve Süt Kurumu bünyesinde Türkiye'deki tek süt işleme müdürlüğü olarak faaliyetine devam ettiğini belirtti. Başol, “İşletmemiz, günlük 90 ton süt işleme kapasitesine sahip. Yozgat yöresindeki üreticilerden aldığımız sütleri işleyerek, Et ve Süt Kurumu markasıyla kaşar peyniri, tost peyniri, lor peyniri ve beyaz peynir gibi çeşitli süt ürünleri üretiyoruz. Bu ürünler Türkiye genelinde 15 ildeki satış noktalarımızda tüketicilere sunuluyor” dedi.

Başol, tesiste işlenen süt miktarının ve elde edilen ürünlerin Türkiye genelinde yaygın şekilde tüketiciyle buluşmasının, Yozgat'taki hayvancılığın gelişimine de büyük katkı sağladığını ifade etti. “Yozgat’taki damızlık işletmelerinde süt sığırcılığının 2023 yılı itibarıyla yüzde 5 oranında arttığını tespit ettik. Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİLERE DESTEK

Yozgat Süt İşletme Tesisi, bölgedeki üreticilerden düzenli olarak süt toplamak suretiyle, yerel ekonomiye de katkı sağlıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiler, bu tesise süt satarak gelir elde ediyor. Böylece hem üreticiler destekleniyor hem de bölgedeki hayvancılık faaliyetleri canlandırılıyor.

Tesiste üretilen süt ürünleri, Türkiye'nin farklı bölgelerine dağıtılmakla birlikte, Yozgat'ta üretilen sütlerin ulusal pazarda değer kazanmasını sağlıyor. Yozgat'taki iklimsel avantajlar ve mera potansiyeli sayesinde, süt sığırcılığı ve süt üretimi açısından önemli bir merkez haline gelen kent, bu tesis sayesinde marka değeri kazanmaya devam ediyor.

Yozgat’ın tarım ve hayvancılık potansiyeliyle bir adım öne çıkması, bölgedeki süt üreticilerinin de yüzünü güldürüyor. Türkiye’nin ilk süt işletme tesisi olarak Yozgat’ta faaliyete geçen bu tesis, ülke genelindeki süt işleme faaliyetlerinin de örnek bir modeli olarak kabul ediliyor.

YIL BOYUNCA SÜREN ÜRETİM FAALİYETLERİ

Yozgat Süt İşletme Tesisi’nin 2023 yılı üretim faaliyetleri, yıl boyunca aralıksız bir şekilde devam etti. Tesisin yüksek kapasitesi, süt üreticilerinin ellerindeki sütü düzenli olarak tesise iletebilmesine olanak tanıdı. 2023 yılı itibarıyla 6 milyon 340 bin litre süt işlenerek, toplamda 770 ton süt ürünü elde edildi. Bu ürünler Türkiye genelindeki satış noktalarına dağıtıldı ve tüketicilere sunuldu.

Et ve Süt Kurumu, Yozgat’taki bu tesisin başarısıyla birlikte, ilerleyen yıllarda Türkiye genelinde süt işleme faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Yozgat’ın süt üretim merkezi olarak öne çıkması, hem bölgedeki üreticilere hem de Türkiye genelindeki tüketicilere fayda sağlıyor.