Yozgat Valiliği, zirai don nedeniyle zarar gören üreticilere yaklaşık 35 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilde zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören üreticilerin destekleneceği bildirildi. Açıklamada, TARSİM sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 2 bin 408 meyve üreticisine toplamda yaklaşık 35 milyon lira destek ödemesi yapılacağı belirtildi.

"Yaklaşık 35 Milyon Lira Destek Ödemesi Yapılacaktır"

Açıklamada, “Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanındayız. İlimizde zirai don nedeniyle zarar gören ve TARSİM sigortası bulunmayan, ÇKS’ye kayıtlı 2 bin 408 meyve üreticimize yaklaşık 35 milyon lira destek ödemesi yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, destek sürecine katkı sunanlara teşekkür edilerek, “Bu süreçteki desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.