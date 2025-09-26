Şeker pancarı, içerdiği vitamin ve minerallerle insan sağlığına da birçok fayda sağlıyor. Sindirim sistemine destek olması, bağışıklığı güçlendirmesi ve enerji kaynağı olması en çok bilinen özellikleri arasında yer alıyor.

Pancarının yararları insan sağlığı üzerinde oldukça fazladır. Şeker pancarı, A ve C vitaminleri ile, kalsiyum, çinko, demir, sodyum, magnezyum, lif ve potasyum gibi birçok mineral ve bileşen içerir. Çoğunluk tarafından sadece şeker üretimi için kullanıldığı düşünülen şeker pancarı, sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

Pancarın Faydaları Nelerdir?

Pancar besinsel faydaları olan bir sebzedir. Pancar kökü veya Beta vulgaris, iltihabı azaltan ve hücreleri hasardan koruyan birçok faydalı bitki bileşiğine sahiptir. Pancarın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Kalp hastalığını ve felci önler: Pancar, hücrelerin büyümesine ve işlevine yardımcı olan folat (B9 vitamini) açısından zengindir. Folat, kalp hastalığı ve felç riskini azaltabilen kan damarlarındaki hasarı kontrol etmede önemli bir rol oynar.

Beyin sağlığına yardımcı olur: Pancar beyin sağlığına fayda sağlayan iki besin olan nitrat ve betalain içerir. Her iki bileşik de kalbe giden kan akışını iyileştirirken, beyne giden kan akışını destekler ve bu da genel beyin işlevini iyileştirmeye yardımcı olur ve potansiyel olarak hafızayı iyileştirebilir ve bunama riskini azaltabilir.

Düşük kan basıncı: Pancar doğal olarak vücutta nitrik okside dönüşen nitratlar açısından zengindir. Bu bileşik, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine neden olarak kan basıncını düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Pancar lif bakımından önemli bir kaynaktır ve bağırsaklardaki iyi bakterilerin büyümesini destekler. Sindirim sisteminizde bol miktarda sağlıklı bakteri olması hastalıklarla savaşmanıza ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olur. Lif ayrıca sindirimi iyileştirir ve kabızlık riskini azaltır.

İltihap önleyici: Pancarlar, canlı renklerini veren doğal pigmentler olan betalainler içerir. Bu pigmentler ayrıca antioksidan görevi görerek hücreleri oksidatif stres ve iltihaptan korur.

Kolesterolü düşürür: Pancarlar mükemmel bir lif kaynağıdır. Yüksek lif içeriği tokluk hissine katkıda bulunur, bu da iştahı ve kiloyu kontrol etmeyi kolaylaştırır. Lif ayrıca kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler.

Pancarın Zararları Nelerdir?

Pancar yaprakları ve daha az ölçüde pancarın kendisi, yüksek seviyelerde oksalat adı verilen doğal bir bileşik içerir.

Oksalat içeren böbrek taşı geçmişi olan kişiler, pancar gibi yüksek oksalatlı yiyecekleri aşırı tüketmekten kaçınmalıdır. Ayrıca, orta boy pancar 9 g şeker içerir. Kan şekeri yüksek olan kişilerin dikkatli tüketmesi önerilir.

Pancarı küçük ve bölünmüş dozlarda diyete dahil etmek güvenlidir; ancak nitrik oksit takviyeleri (bazı pancar güçlendiricileri dahil) belirli sağlık koşullarını kötüleştirebilir ve reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir ve yalnızca tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Ayrıca, bazı kişilerde pancar yemek pancarüriye, yani idrarda veya dışkıda kırmızı veya pembe renge neden olabilir ancak bu durum tamamen zararsızdır.