Yozgat Yavuz Selim İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrencilerin sergilediği gösteriler ve yoğun katılımla coşkulu bir şekilde kutlandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa öğrenci velilerinin yanı sıra mahalle sakinleri de ilgi gösterdi. Türk bayraklarıyla süslenen okul bahçesinde öğrenciler gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okul müdür vekili Sinan Alata tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı.

23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin ve çocuklara duyulan güvenin sembolü olduğunu vurgulayan Alata, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu kutlu günü çocuklara armağan etmesi, geleceğimizi emanet ettiğimiz nesillere duyulan inancın en güçlü göstergesidir” dedi.

Etkinliklerde öğrenciler hazırladıkları etkinliklerle büyük beğeni topladı.

Veliler, öğrencilerin bu özel gün için sergilediği performanslardan gurur duyduklarını ifade ederken, öğretmenler de çocukların özgüven ve sahne becerilerini geliştirmek adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Kutlamalar, öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla yaptığı geçit töreniyle sona erdi.