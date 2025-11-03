Aydın’ın Germencik ilçesinde ortaokul öğrencileri, ilçede unutulmaya yüz tutan kültürel değerleri projelendirerek gün yüzüne çıkaracak.

Projede Yozgat’ın geçmişten günümüze kadar gelen ve unutulmaya yüz tutmuş sanatların, kelimelerin, deyimlerin ve mesleklerin araştırılması sağlanacak.



Germencik Şehit Cafer Ortaokulu öğrencileri tarafından yürütülen ‘’The Road From The People To The Book’’ isimli eTwinning projesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi’ye tanıtıldı.

Türkiye’den 10 okul (Bartın, Zonguldak, Konya, Yozgat, Batman, Giresun, İstanbul-Manisa-Aydın Germencik’ten 2’şer okul) ile yurtdışından okul 7 okul (3 okul Polonya- 2 okul Gürcistan -Romanya -Bulgaristan) ile yürütülen proje, geçmişten günümüze kadar gelen ve unutulmaya yüz tutmuş sanatların, kelimelerin, deyimlerin ve mesleklerin araştırılmasını sağlayacak. Projeye katılan öğrenciler, yaşadıkları yöredeki zanaatkarlar ile röportajlar yapacak, halk arasında kullanılan yöresel kelimeler ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Haziran ayında tamamlanması planlanan proje sonunda dijital kitap oluşturulacağı öğrenildi.