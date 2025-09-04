Yozgat’ta üniversiteye başlayan gençlere motivasyon yemeği programı düzenlendi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ve 2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlerle motivasyon ve rehberlik yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen buluşmada gençlerin üniversite hayatına başlangıç süreci üzerine değerlendirmeler yapıldı. Programda öğrencilerin akademik hedeflerine yönelik motivasyonlarının artırılması ve üniversite yaşamına uyum sağlamalarına destek olunması amaçlandı.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençler için önemli bir moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Üniversite hayatlarında ilk adımlarını atan çocuklarımız için bu buluşma büyük bir motivasyon ve ilham kaynağı oldu. Hizmetlerimizden yararlanan gençlerin toplumsal hayata katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Onların daima yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.”