Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla “Üniversite Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirildi.

Valilik Makam Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda; güvenlik ve barınma başta olmak üzere, üniversite yerleşkelerinde ve çevresinde alınması gereken tedbirlerin artırılarak sürdürülmesi gibi konular ele alındı.

Toplantıda, bu kapsamda yürütülecek çalışmalar ve uygulanacak tedbirler üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonunda, üniversite çevresinde güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılacağı ve öğrencilerin her türlü güvenlik sorununa karşı korunması için gerekli adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceği vurgulandı.