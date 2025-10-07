Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için başvuruda bulunacak öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Genç Ofis salonunda 6 Ekim 2025 Pazartesi günü düzenlenen seminere, farklı öğrenci topluluklarından proje hazırlığı yapan ve konulara ilgi duyan öğrenciler katıldı. Seminer, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz’ın daveti üzerine, YOBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından iki ayrı oturumda verildi.

Prof. Dr. Böyükata, seminerde öğrencilerle etkileşimli bir şekilde ÜNİDES başvuru sürecine dair detaylı bilgiler paylaştı. Katılımcılar, kimlerin başvuru yapabileceği, desteklenen proje türleri ve bütçeler, program takvimi, proje koordinatörleri, kaynak kullanımı, görünürlük ve raporlama standartları gibi konular hakkında bilgilendirildi.

Seminerde ayrıca genel proje döngüsü yönetimi, özgün fikir geliştirme ve yapılan aktivitelerde işin felsefesine hâkim olma konuları da ele alındı. Öğrencilerin soruları özenle cevaplandı, proje yazım sürecine dair yönlendirici bilgiler verildi. Seminerde sürecin organizasyonunu yöneten Gençlik Liderleri Emre Dişlitaş ve Rüveyda Yozgat da deneyimlerini paylaştı.

Seminere katılan öğrenciler, etkinlik sayesinde ÜNİDES hakkında koordinatörlükten bütçelemeye, proje yönetiminden ekip çalışmasına kadar birçok önemli bilgi edindiklerini belirtti. Öğrenciler, seminerin özgüven verici, motive edici ve yol gösterici olduğunu, proje yazım sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylıca öğrendiklerini ifade etti.