Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri Yayla Agro’nun pazara yeni girecek ürünleri olan ketçap, mayonez, makarna ve pizza sosları için reklam kampanyası projesinde yer aldılar.

6 ayı aşkın süredir yoğun bir şekilde çalışan öğrenciler, bölüm hocalarının mentorlüğü ile başarılı bir proje dönemi geçirdiler.

Fakültede öğrendiği teorik bilgileri sektörün önemli markalarından birisi olan Yayla ile pratiğe dökme şansı yakalayan öğrenciler, üniversite-sanayi işbirliğinin güzel ve özgün bir örneğini sergilemiş oldular.

15 Ağustos 2024 tarihinde saat 13.30’da Yayla’nın Ankara Kahraman Kazan’daki genel merkezinde üst düzey yöneticilerine reklam kampanyalarının sunumunu yapan öğrenciler, sektörü daha yakından tanıma fırsatı elde etmiş oldu.

Sunum sonrası geribildirimler ile kampanyalarını daha ileri noktaya taşıyacak olan öğrenciler, Yayla Agro’nun fakülte bünyesinde kurulacak olan Okuma Salonu için nakti sözleşmeyi okulumuza kazandırdılar.

Sözleşmeyi fakülte adına dekan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ve Yayla yetkilileri birlikte imzaladılar.