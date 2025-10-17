Akdağmadeni’nde üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı.

Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı başkanlığında, yeni akademik yılın huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşülerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. İlgili kurum yöneticileri, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşırken, alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Toplantının gündeminde öğrencilerin barınma ihtiyaçları ile KYK’ya bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasite ve doluluk oranları da yer aldı. Ayrıca üniversiteye ulaşım ve yurt çevrelerinde yaşanabilecek trafik ve güvenlik konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kaymakam Kaymakçı, toplantının üniversite öğrencilerinin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak için önemli bir adım olduğunu belirtti.