Yozgat İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Yozgat’tan umreye gidecek vatandaşlar için “Umre Yolcuları Bilgilendirme Semineri” düzenledi.

Seminerde, İl Müftüsü Nihat Kök, umre yolcularına “Umre yolculuğundan önce maddi ve manevi temizlik, umrede bir arada yaşama bilinci ve yolculukta dikkat edilmesi gereken önemli hususlar” konularında bilgilendirme yaptı.

Müftü Kök, seminerde umre ibadetinin hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemine değinerek, yolcuların sorunsuz ve huzurlu bir ibadet dönemi geçirmeleri için dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında açıklamalarda bulundu.