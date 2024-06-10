Yozgat İl Müftülüğü tarafından 2024-2025 umre dönemi kayıtlarının başladığı duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapılacak 2024-2025 umre dönemi kayıtlarının 10 Haziran itibariyle başladığı bildirildi.

Konu ile ilgili müftülükten yapılan açıklamada, “2024-2025 umre dönemi kayıtları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü (@hacveumredib) öncülüğünde yapılacak 2024-2025 umre dönemi kayıtlarımız bugün itibariyle başlamıştır. Yüce Rabbimiz çıkılacak bu kutlu yolu hayırlı ve mübarek eylesin. Detaylı bilgi için; İl ve İlçe Müftülüklerimiz ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz” denildi.