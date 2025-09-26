Çalıştayda, paleontoloji ve stratigrafi alanlarında yapılan güncel araştırmalar, yeni yöntemler, farklı coğrafyalardaki bulgular ve disiplinler arası iş birliği imkânları ele alındı.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Caner Kaya Özer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Caner Kaya Özer, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile farklı ülkelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Paleontoloji Stratigrafi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Cemal Tunoğlu yaptı.

Çalıştayın, bilim insanlarını bir araya getirerek disiplinler arası iş birliğini güçlendirmesi açısından önemine değinen Prof. Dr. Tunoğlu, “Bu tür uluslararası organizasyonlar, hem bilimsel verilerin paylaşılmasına hem de yeni araştırma alanlarının doğmasına imkân sağlamaktadır. Çalıştayın ülkemizde paleontoloji ve stratigrafi alanındaki gelişmelere değerli katkılar sunacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Çalıştayda konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, paleontoloji ve stratigrafinin birbirini tamamlayan iki önemli alan olduğunu söyledi. Paleontoloji ve stratigrafinin dünyanın jeolojik geçmişini çok daha net biçimde ortaya koyan bir bilim dalı olduğunu belirten Rektörümüz, çalıştayın akademik alanda bilimsel bilgi birikimine ve öğrencilerin araştırma yetkinliklerine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Yozgat’ın jeolojik ve paleontolojik potansiyeline dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Yozgat, ülkemizin tam ortasında, yolların kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Böylesine merkezi bir coğrafyada paleontolojik değerlerin ortaya konması, yapılacak kazılarla geçmişten gelen bilgilerin geleceğe ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir. Çevre illerde birçok değer gün yüzüne çıkarılmışken, Yozgat’ta bu değerlerin olmaması mümkün değildir. Valiliğimizin destekleriyle bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırdık ve üniversite olarak da bu mirası bilimsel yöntemlerle ortaya koymayı, topluma aktarmayı sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Çalıştayın uluslararası niteliğine değinen Rektör Yaşar, “Ülkemizde jeoloji alanında bazı bölümler öğrenci ve istihdam sorunları nedeniyle zorluklarla karşılaşsa da biz bu bilim dalını desteklemekten geri duramayız. Çünkü geçmişimizi bilmeden geleceğimizi şekillendiremeyiz. Bu nedenle jeoloji, biyoloji, yapay zekâ ve çevre bilimleri gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek gerçek anlamda evrensel bir akademik ağ kurmayı hedefliyoruz. Çalıştayın, üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisine katkı sağlayarak hem bölgesel hem de küresel ölçekte bilime değer katacağına inanıyorum. Yeni akademik yıla böylesine önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaparak başlamaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya destek veren sponsor kurum, sivil-toplum örgütü ve özel sektör temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Çalıştay kapsamında Paleontoloji-Stratigrafi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Sefer Örçen tarafından hazırlanan ve ağaçların gövdelerinin yakın çekimlerle ölümsüzleştirildiği “Doğadan İkonlar” adlı fotoğraf sergisi gezildi.

Çalıştay, özel oturumlar ve davetli konuşmacıların bilimsel sunumlarıyla devam etti.

Dört gün sürecek olan çalıştayda, alanında uzman bilim insanları tarafından Omurgalı-omurgasız paleontolojisi, Biyostratigrafi, Paleoekoloji, Paleoantropoloji, Jeoarkeoloji konularında bildiriler sunulacak.