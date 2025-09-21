Yerköy İlçe Müftülüğü, “Ulu Çınarlar, Büyüklerimize Vefa” projesi kapsamında yaşlılara yönelik hane ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta gerçekleştirilen ziyaretlerde Aşağı Elmahacılı köyünde yaşayan Ünal amca evinde ziyaret edildi.

İlçe Müftüsü Remzi Çalık, Şube Müdürü Mustafa Aslan ve Din Görevlisi Nevzat Kaplan, proje kapsamında köyde Ünal amcanın evine misafir oldu. Ziyarette yaşlılarla sohbet edilerek ihtiyaç ve talepler dinlendi.

Hane ziyaretlerinin amacı, ilçede yaşayan yaşlılarla yakından ilgilenmek, onların gönlünü almak ve ihtiyaçlarını yerinde görerek manevi destek sağlamak olarak ifade edildi.

Müftü Remzi Çalık, ziyaretlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Ziyaret sonunda Ünal amcaya ve hane halkına sağlık, sıhhat ve huzur dolu ömürler dileyen Çalık, proje kapsamında tüm büyükleri unutmadan ev ziyaretlerini sürdüreceğini vurguladı.