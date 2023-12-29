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Çatışmada hayatını kaybeden şehitler için rahmet dileyen Başkan Yalçın, “Allah bugünleri bir daha yaşatmasın, birliğimizi bozdurtmasın, ezanımızı dindirtmesin ülkemizi böldürtmesin” dedi.

Mevlit sonrasında Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Yalçın, terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Çatışmada hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Büyük Türk Milleti'ne başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Millet olarak üzüntü ve acı içerisinde müşahede etmekteyiz ki; uzunca bir süredir ülkemizin ve milletimizin ali menfaatlerine ipotek koymak isteyen, bölünmez bütünlüğümüze kast eden gafiller, kirli emellerine ulaşmak üzere ahlaki, vicdani ve hatta insani hiç bir değer gözetmeksizin alçakça saldırmakta; ülkemiz, her güne kan, gözyaşı ve kaos içinde uyanılan, bombaların patladığı, güvensizlik ve korku ortamının hakim olduğu bir üçüncü dünya ülkesine çevirmeye çalışılmaktadır" dedi.