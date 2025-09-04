Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı, Mevlid Kandili dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında cami cemaatine ikramlarda bulunuldu. Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı ve yönetimi, Mevlid Kandili’nin manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül yaptığı açıklamada, “Bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz’i (SAV) anmanın huzurunu yaşarken, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandili mübarek olsun” dedi.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden İl Ocak İkinci Başkanı Soner Karadavut’un yeğeni Elif Rana Bali için de dualar edildiği belirtilerek, “Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, ailesine sabırlar versin.” ifadesine yer verildi.