Yozgat İl Özel İdaresi, kırsalda yol güvenliğini artırmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Akdağmadeni ve Sorgun ilçelerine bağlı köylerde yol iyileştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Akdağmadeni’ne bağlı Akbaş ve Kuşkayası köylerinde, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol iyileştirme, greyderli bakım ve kumlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Sorgun’a bağlı Bahadın beldesinin Gümüşkavak Mahallesi'nde ise kumlama ve yol iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kırsalda yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirtti.