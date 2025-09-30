İl Müdürlüğüne bağlı Yozgat Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, hizmet alan özel bireyler gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla süsledi. Katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sosyal etkinliklere katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca kurum personeli de özel bireylere eşlik ederek birlikte uçurtma uçurdu ve keyifli anlar yaşadı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Özel bireylerimizin sosyal hayata katılımını artırmak, onların moral ve motivasyonunu güçlendirmek için farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.