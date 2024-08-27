Yozgat Belediyesi, toplumun her kesimine hitap eden yeni bir sosyal proje ile spor faaliyetlerine hız kazandırıyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 6 yaşından 66 yaşına kadar tüm vatandaşların faydalanabileceği ücretsiz bir tenis kulübü açılacağı duyuruldu.

Yozgat Belediyesi Tenis Kulübü adıyla hizmet verecek olan bu yeni tesis, hem çocuklar hem de yetişkinler için spor yapma fırsatı sunacak.

Proje kapsamında, 26 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında ön kayıtlar alınacak. Belediyeden yapılan açıklamada, “Gençlerimizden yaşlılarımıza kadar herkese spor yapma imkanı sunan bu projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Tenis, artık Yozgat’ta herkesin ulaşabileceği bir spor olacak” denildi.

Ücretsiz olarak sunulacak bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için 05466360705 numaralı telefonu aramaları yeterli olacak.