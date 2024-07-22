Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan yeni düzenleme, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bu düzenleme kapsamında, Yozgat dahil 81 ilde prim borcu olan vatandaşların devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alması mümkün hale geldi.

Bu önemli adım ile ekonomik durum fark etmeksizin tüm vatandaşların eşit ve etkin sağlık hizmetlerinden faydalanması amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde, GSS kapsamındaki kişilerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar prim borçlarını ödememiş olmaları durumunda bile ücretsiz tedavi olabilecekleri belirtildi.

Bu düzenleme, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara çözüm getirerek milyonlarca vatandaşın sağlık ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu hakkın 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa teklifi ile GSS prim borcu olanlara af sağlanması planlanıyor. Bu af, ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve zammından vazgeçilmesini öngörerek vatandaşlara maddi rahatlama sağlayacak.