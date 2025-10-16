Milli Ağaçlandırma Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat genelinde fidan dağıtımı yapılacak. Yozgat Valiliği, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, il merkezi ile tüm ilçelerde toplam 110 bin fidanın vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülecek etkinlikler kapsamında fidan dağıtımları 17 Ekim 2025 Cuma günü başlayacak.

Yozgat merkezdeki etkinlik, Vali Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda (PTT önü) gerçekleştirilecek.

Dağıtım programı kapsamında vatandaşlara, Bin adet mahlep, bin 500 adet sedir, 12 bin 500 adet karaçam fidanı

ücretsiz olarak verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Yozgat merkezdeki etkinliğin yanı sıra tüm ilçelerde de 11 Kasım 2025 tarihinden önce toplam 95 bin fidanın vatandaşlara ulaştırılacağı bildirildi.

Ağaçlandırma çalışmalarının doğaya ve gelecek nesillere yönelik önemli bir yatırım olduğu vurgulanan açıklamada, “Geleceğe nefes olmak için sen de bir fidan al, Yozgat’ı birlikte yeşertelim” çağrısında bulunuldu.