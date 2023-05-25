Demir, “Bugün U17 ligimizi Tamamlamış bulunmaktayız. U17 ligimize katılan Yozgat Belediyesi Bozok spor Yapıtur 66 Yozgat spor Boğazlıyan Şeker spor Yerköy Volkan spor kulüplerimize hepsine teşekkür ediyorum dedi.

Demir, Bugün oynanan final maçında Yapıtur 66 Yozgat spor -Yozgat Belediye Bozok spor müsabakasını 1-0’lık sonuçla galip gelen Yozgat Belediyesi Bozok spor şampiyon olarak tamamlamıştır. İl’imizi guruplarda en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Ligimize katılan bütün takımlara teşekkür ediyorum” diye konuştu. Haber Merkezi