Yozgat’ta İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde, okullarda geçici süreyle görev yapacak işçiler kura yöntemiyle seçildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Programa yoğun ilgi gösterildi. Sadece merkez ilçe için 786 vatandaş başvuruda bulundu. Yozgat genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 380 kişi, geçici süreyle kamu hizmetlerinde görevlendirilmek üzere belirlendi.
İlçelere göre kontenjan dağılımı
Merkez İlçe: 89 asil, 45 yedek
Sorgun: 79 asil
Yerköy: 30 asil
Boğazlıyan: 30 asil
Sarıkaya: 29 asil
Akdağmadeni: 29 asil
Çekerek: 19 asil
Kadışehri: 16 asil
Şefaatli: 13 asil
Saraykent: 12 asil
Aydıncık: 12 asil
Çayıralan: 9 asil
Yenifakılı: 7 asil
Çandır: 6 asil
Ayrıca, Sorgun, Akdağmadeni, Aydıncık ve Boğazlıyan ilçelerindeki kura çekimlerinin kendi bünyelerinde yapılacağı bildirildi.
Kura sonucunda belirlenen adaylar, okullarda temizlik, bakım ve düzenleme işlerinde görev alacak. Görevlendirmelerin geçici süreli olacağı vurgulanırken, asil listede yer alan adayların yanı sıra yedek listeler de açıklandı.
İŞKUR yetkilileri, kura çekimlerinin şeffaflık ve adalet ilkeleri doğrultusunda noter huzurunda yapıldığını belirterek, sürecin tamamen kamuoyuna açık şekilde yürütüldüğünü ifade etti.
İşte isimler: