Yozgat’ta İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde, okullarda geçici süreyle görev yapacak işçiler kura yöntemiyle seçildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Programa yoğun ilgi gösterildi. Sadece merkez ilçe için 786 vatandaş başvuruda bulundu. Yozgat genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 380 kişi, geçici süreyle kamu hizmetlerinde görevlendirilmek üzere belirlendi.

İlçelere göre kontenjan dağılımı

Merkez İlçe: 89 asil, 45 yedek

Sorgun: 79 asil

Yerköy: 30 asil

Boğazlıyan: 30 asil

Sarıkaya: 29 asil

Akdağmadeni: 29 asil

Çekerek: 19 asil

Kadışehri: 16 asil

Şefaatli: 13 asil

Saraykent: 12 asil

Aydıncık: 12 asil

Çayıralan: 9 asil

Yenifakılı: 7 asil

Çandır: 6 asil

Ayrıca, Sorgun, Akdağmadeni, Aydıncık ve Boğazlıyan ilçelerindeki kura çekimlerinin kendi bünyelerinde yapılacağı bildirildi.

Kura sonucunda belirlenen adaylar, okullarda temizlik, bakım ve düzenleme işlerinde görev alacak. Görevlendirmelerin geçici süreli olacağı vurgulanırken, asil listede yer alan adayların yanı sıra yedek listeler de açıklandı.

İŞKUR yetkilileri, kura çekimlerinin şeffaflık ve adalet ilkeleri doğrultusunda noter huzurunda yapıldığını belirterek, sürecin tamamen kamuoyuna açık şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

İşte isimler: