12 Ağustos’ta başlayan ve 12 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın finali Bölükbaşı Tesisleri'nde yapıldı.

Eleme usulü gerçekleştirilen turnuvanın sonucunda finale kalan Kayyumzade Cami Kur'an Kursu ile Fatih Cami Kur'an Kursu arasındaki maçın başlangıç vuruşunu İl Müftüsü Ali Gülden yaptı. Kıyasıya oynanan maçı Kayyumzade Cami Kur'an Kursu 3-2 kazanarak birinci oldu.

Maç sonrasında “Hem sporun hem de dostluğun” önemine değinen Müftü Ali Gülden, “Çocuklarını yaz Kur'an kurslarına gönderen, bizlere emanet eden velilerimize, derslere katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle turnuvaya katılan her bir takım bizim nazarımızda şampiyondur" dedi.

Müftü Gülden, "Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize, turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen din görevlilerimize, Kur'an kursu hocalarımıza, gençlik koordinatörlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Turnuvanın sonunda 3. olan H. Bahri Akdağ Cami Kur'an Kursuna kupasını İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, 2. olan Fatih Cami Kur'an Kursuna kupasını İl Müftü Yardımcısı M. Akif Karabulut, 1. olan Kayyumzade Cami Kur'an Kursuna kupasını Müftü Gülden takdim etti.

Yaz Kur'an kursu öğrencileri ve velilerin yoğun ilgiyle takip ettiği turnuva, katılımcılara Bilal Şahin Külliyesi Sosyal Tesislerinde İl Müftülüğünün ikramlarıyla sona erdi.