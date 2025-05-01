Millî Eğitim Bakanlığı ile Tüm Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın Yozgat İl Finali gerçekleştirildi.
İl genelinden başarılı öğrencilerin katıldığı turnuvada, 5 ilkokul ve 5 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 10 öğrenci, 23-24-25 Mayıs tarihlerinde Kars’ta düzenlenecek Türkiye Finalleri’nde Yozgat’ı temsil etme hakkı kazandı.
Turnuva sonunda dereceye giren öğrenciler tebrik edilirken, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarışmaya katılacak öğrencilere şimdiden başarılar diledi.
Muhabir: Yasin Nazım Kayhan