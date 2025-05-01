Millî Eğitim Bakanlığı ile Tüm Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın Yozgat İl Finali gerçekleştirildi.

İl genelinden başarılı öğrencilerin katıldığı turnuvada, 5 ilkokul ve 5 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 10 öğrenci, 23-24-25 Mayıs tarihlerinde Kars’ta düzenlenecek Türkiye Finalleri’nde Yozgat’ı temsil etme hakkı kazandı.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrenciler tebrik edilirken, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarışmaya katılacak öğrencilere şimdiden başarılar diledi.