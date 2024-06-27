Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ziyarette bulunarak öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Daire Başkanı Fatih Başak başkanlığında ve İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, 13 İlçe Millî Eğitim Müdürü ve ilçelerde temel eğitim şubesinden sorumlu şube müdürlerinin katılımıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.