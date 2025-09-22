Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Eğitim Müfettişleri Başkanı Muzaffer Yaşar başkanlığında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanacak programlara yönelik yapılan toplantılar, ilçe merkezlerinin ardından Yozgat merkezde okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bozok Toplantı Salonu’nda yapılan programda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat programı, öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri, öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yönerge ve modül hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca öğretmenlerin yeni müfredat kapsamında öğrencilerin gelişimine sağlayacağı katkılar ve sınıf içi uygulamalarda dikkat edilecek hususlar üzerinde duruldu.