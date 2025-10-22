Sorgun Şahmuratlı köyünde yürütülen Kerkenes kazılarında, Anadolu’daki Türk tarihinin 2 bin 600 yıl öncesine uzandığını ortaya koyan bulgular elde edildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, tamamlanan kazı çalışmalarının ardından bölgeyi ziyaret ederek kazı ekibine teşekkür etti.

Başkan Ekinci, Kerkenes’te elde edilen bulguların yalnızca bilim dünyası için değil, Türk milleti ve Sorgun halkı için de büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu büyük keşif, Türk tarihine yeni bir ışık tuttu. Anadolu’daki Türk tarihinin 2 bin 600 yıl öncesine uzandığı tespit edildi. Bu sonuç, tarihimizin köklerini yeniden düşünmemizi sağlayacak nitelikte” dedi.

Ekinci, Sorgun Belediyesi olarak Kerkenes Antik Kenti’nin korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayarak, “Bu topraklar geçmişimiz kadar geleceğimizi de aydınlatıyor. Kerkenes, sadece arkeolojik bir alan değil, kültürel mirasımızın da güçlü bir simgesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kazı çalışmalarında emeği geçen Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Şevket Dönmez, Arkeolog Zeynep Günbilen ve Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır’a teşekkür eden Ekinci, kazı sürecinde gösterilen özverinin takdire şayan olduğunu ifade etti.