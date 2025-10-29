Cumhuriyet’in 102. yılına özel hazırlanan sergide Türk Kızılay’ının tarihsel yolculuğu anlatıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyetin 102’nci yılı dolayısıyla hazırlanan “1868–2025 Hilal-i Ahmer’den Türk Kızılay’ına: Esir Mektupları, Süreli Yayınlar ve Fotoğraf Sergisi”ni ziyaret etti.

Sergide, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nden Türk Kızılay’ına uzanan 157 yıllık insani yolculuk; tarihî belgeler, savaş dönemlerine ait esir mektupları, süreli yayınlar ve arşiv niteliği taşıyan fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Ziyarette Vali Özkan’a, Kızılay Yozgat Şube yetkilileri tarafından sergiye ilişkin detaylı bilgiler verildi.

Kızılay’ın tarih boyunca yürüttüğü yardım faaliyetleri, afet çalışmalarındaki fedakârlıkları ve insanlık için üstlendiği misyon, sergide yer alan belgelerle bir kez daha hatırlatıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, sergi ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, Türk Kızılay’ının hem ulusal hem de uluslararası alanda üstlendiği misyonun büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kızılay, yalnızca ülkemizin değil, bütün insanlığın vicdanıdır. 157 yıllık tarihi boyunca savaşta, afette, ihtiyaç duyulan her yerde milletimizin merhamet elini uzatmıştır. Bu sergi, o köklü tarihimizin, fedakârlığın ve insanlık hizmetinin somut bir yansımasıdır.”

Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında açılan sergi, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Sergi, Kızılay’ın kurumsal hafızasının yaşatılması ve genç nesillere aktarılması açısından önemli bir kültürel etkinlik olarak değerlendirildi.