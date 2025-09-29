Sorgun Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen Türk Gençliği Futbol Turnuvası’nın ikinci gün karşılaşmaları oynandı.

Turnuvada, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ile Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Türk Telekom Anadolu Lisesi takımları sahaya çıktı.

Günün sonunda TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ile Türk Telekom Anadolu Lisesi rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Türk Gençliği Futbol Turnuvası, Perşembe günü oynanacak final maçıyla devam edecek.