ORAN Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğiyle desteklenen bu proje, kanyonun turistik cazibesini artırmayı ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yozgat'ın Turizm Rotası Oluşturuluyor! (12)

Kazankaya Kanyonu, eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor ve bu proje ile kanyonun turizm potansiyelinden tam anlamıyla faydalanılması hedefleniyor. Proje kapsamında yürüyüş yolları, kayalardan geçişlerde engeller, kamp alanları, rafting bölgeleri, açık seyir alanları ve dikkat çekici camlı seyir terası gibi yenilikler getirilecek. Bu camlı seyir terasından, Yozgat'ın benzersiz manzarası izlenebilecek.

Yozgat'ın Turizm Rotası Oluşturuluyor! (11)

Yozgatlılar ve ziyaretçiler, bu özel cam teras sayesinde hem Çorum hem de Kazankaya manzaralarının keyfini çıkarabilecek. Projenin ihale tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, tamamlandığında bölgenin yeni bir turistik cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Proje, Yozgat'ı doğa turizminin merkezi haline getirme potansiyeline sahip.

Sorgun Belediyesi kiraya verdi! Sorgun Belediyesi kiraya verdi!

Yozgat'ın Turizm Rotası Oluşturuluyor! (7)

Yetkililer, projeyle Kazankaya Kanyonu’nun ekoturizm potansiyelinin geliştirilmesinin yanı sıra, yerli ve yabancı turistler için alternatif bir turizm değeri oluşturulacağını ve ilçe halkının ekonomik kalkınmasının destekleneceğini belirtiyor.

Yozgat'ın Turizm Rotası Oluşturuluyor! (6)

Proje, iki aşamada gerçekleştirilecek ve 1,85 km uzunluğunda, 240 metre kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu içeren bir yürüyüş rotası oluşturulacak.

Yozgat'ın Turizm Rotası Oluşturuluyor! (5)

Kazankaya Kanyonu'nun bu proje ile Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkması ve Yozgat turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Muhabir: Melike Aslı Arslan