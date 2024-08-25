ORAN Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğiyle desteklenen bu proje, kanyonun turistik cazibesini artırmayı ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kazankaya Kanyonu, eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor ve bu proje ile kanyonun turizm potansiyelinden tam anlamıyla faydalanılması hedefleniyor. Proje kapsamında yürüyüş yolları, kayalardan geçişlerde engeller, kamp alanları, rafting bölgeleri, açık seyir alanları ve dikkat çekici camlı seyir terası gibi yenilikler getirilecek. Bu camlı seyir terasından, Yozgat'ın benzersiz manzarası izlenebilecek.

Yozgatlılar ve ziyaretçiler, bu özel cam teras sayesinde hem Çorum hem de Kazankaya manzaralarının keyfini çıkarabilecek. Projenin ihale tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, tamamlandığında bölgenin yeni bir turistik cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Proje, Yozgat'ı doğa turizminin merkezi haline getirme potansiyeline sahip.

Yetkililer, projeyle Kazankaya Kanyonu’nun ekoturizm potansiyelinin geliştirilmesinin yanı sıra, yerli ve yabancı turistler için alternatif bir turizm değeri oluşturulacağını ve ilçe halkının ekonomik kalkınmasının destekleneceğini belirtiyor.

Proje, iki aşamada gerçekleştirilecek ve 1,85 km uzunluğunda, 240 metre kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu içeren bir yürüyüş rotası oluşturulacak.

Kazankaya Kanyonu'nun bu proje ile Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkması ve Yozgat turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.