Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik yayımladığı yeni tebliğle taklit ürünlerin önüne geçmek amacıyla önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, eritme peynirlerinin ambalajlarında "tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri" gibi ifadelerin kullanımını yasakladı. Daha önce "limon suyu" ve "narlı sos" gibi ürünlerin satışını yasaklayan Bakanlık, şimdi de market raflarında milyonlarca satılan eritme peynirlerin etiketlerine düzenleme getiriyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, yeni tebliğ taslağı, eritme peynirlerin ambalajlarında kullanılan ifadelere sınırlama getiriyor. Üretici firmalar, artık ambalajlarda "tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri" gibi ifadeleri kullanamayacak. Bu düzenlemeye uymayan ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bakanlık, taklit ürünlerle ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında sadece peynirlerle sınırlı kalmıyor. Zincir marketlerde satılan "aromalı" ürünlere de sınırlamalar getirilecek. Özellikle "muzlu, çilekli, fındıklı" gibi isimlerle satılan gofretlerin bu adlarla satışının yasaklanması ve ambalajlarda "aromalı" ifadesinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, bu düzenlemenin tüketiciyi yanıltmayı engellemeyi amaçladığını belirtti. Altuntaş, eritme peynirlerinin geleneksel ve yöresel peynirleri veya coğrafi işaretli peynirleri çağrıştıracak şekilde üretilip piyasaya sunulamayacağını vurguladı. Ayrıca, eritme peynirlerinin etiketlerinde ürün adının en az 3 mm punto büyüklüğünde ve temel görüş alanında yer alması gerektiğini ifade etti. Altuntaş, "Sürülebilir, ultrafiltrasyon, üçgen, tost için" gibi ifadelerin ise ürün adı gibi tek başına kullanılamayacağını, ambalajda ürün adının yazıldığı puntodan daha büyük olmaması şartıyla yer alabileceğini belirtti.