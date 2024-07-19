Yozgatlı araç sahiplerini de yakından ilgilendiren bu yeni sistem, iş yeri araçları ve kiralanmış ticari araçlar için 31 Aralık 2024 tarihine kadar zorunlu hale getirildi. 1 Ocak 2025 itibarıyla TTB sistemini taktırmayan araçlar trafiğe çıkamayacak ve trafik cezalarıyla karşılaşacak.

TTB NEDİR?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB), araçların yakıt depolarına yerleştirilen ve elektronik etiket taşıyan bir sistemdir. Akaryakıt istasyonlarında kullanılan okuyucular tarafından otomatik olarak okunan bu etiket, araç plakalarını tanıyarak yakıt alımı sırasında kayıt yapar. Bu sistem, vergi kayıplarını önlemeye yönelik bir önlem olarak getirilmiştir.

TTB'ler araçlardan söküldüğünde yeniden kullanılamaz. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, TTB'lerin sökülmesi durumunda vatandaşlar yeni düzenleme kapsamında tekrar taktırmak zorunda kalacak. Araçların sahiplik veya plaka bilgilerinde değişiklik olması durumunda da TTB'nin yeniden takılması gerekecek.

TTB MONTAJI VE MALİYETİ

TTB'ler sadece Darphane tarafından yetkilendirilen taşıt montaj firmaları tarafından takılabilir. Bu firmalar arasında Motorlu Taşıt Yetkili Servisleri, Motorlu Taşıt Özel Servisleri ve Taşıt Tanıma ve/veya Takip Sistemleri Montaj Servisleri bulunmaktadır. TTB montajı ortalama 250 TL civarında bir maliyete sahip olup, işlem süresi genellikle 15 dakika kadar sürmektedir.