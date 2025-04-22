Yozgat’ta TULIP Projesi kapsamında gölgelik ve kaşınma kazığı yapımı tamamlandı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULIP) ile Mera Rehabilitasyonu ve Yönetimi kapsamında, 2024 yılı içerisinde merkez ilçeye bağlı Kırım, Büyükmahal, Çalatlı ve Kızıltepe köylerinde toplam 5 adet gölgelik ve 5 adet kaşınma kazığı yapımı tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla kırsalda hayvancılığın geliştirilmesi hedeflenirken, yapımı tamamlanan yapılar çiftçi ve üreticilerin hizmetine sunuldu.

Proje kapsamında yapılan yatırımların, mera alanlarının daha verimli kullanılması ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.