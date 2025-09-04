Türkiye Triatlon Federasyonu 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Bölgesel Lig 9. Bölge 3. Etap yarışları, Yozgat Spor Vadisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.

Yarışlara farklı illerden gelen sporcular katıldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında ter döken sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti: “Bölgesel Lig 9. Bölge 3. Etap yarışlarını ilimizde başarıyla gerçekleştirdik. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”