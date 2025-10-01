Sorgun Kaymakamlığı, çiftçilerin trafikte daha güvenli seyretmesi amacıyla reflektör dağıtıldığını açıkladı.

Reflektörler İşbirliğiyle Çiftçilere Dağıtıldı

Sorgun Jandarma Komutanlığı tarafından temin edilen reflektörler, Yozgat Şeker Fabrikası ve S.S. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi işbirliğiyle çiftçilere dağıtıldı.

Traktörlere Yasal Zorunluluk Geldi

Sorgun Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 31. maddesi gereği, traktörlerde çalışır durumda sarı ikaz lambası bulundurulması, römorkların arka kapaklarına ise ikişer adet ECR-69 reflektör takılması gerektiği bildirildi.

Güvenlik İçin Uyarılar Yapıldı

Kaymakamlık açıklamasında, vatandaşların can ve mal güvenliği için traktör ve römorkların sinyalizasyon ışıklarının faal tutulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca traktörlere birden fazla römork bağlanmaması, gabari fazlası yük taşınmaması, üzerine yolcu bindirilmemesi, devrilmeye karşı koruma sistemi (ROPS) kullanılması ve trafik kurallarına uyulması istendi.

Denetimler Artacak

