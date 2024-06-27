Tarım arazilerinin geniş olduğu ve traktör kullanımının yaygın olduğu Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında güvenliği sağlayabilmek için yapılan çalışmalarla trafik güvenliği ve üreticilerin cezai işlem ile karşı karşıya kalmaması için Trafik Jandarması tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, “Römorklarınıza görülmeyi kolaylaştırıcı reflektör taktırmak, traktörlerinizin diğer sürücüler tarafından daha kolay görünmesini sağlayacaktır. Traktörlerde flaşörlü, yanıp sönen sarı ışıklı ve dönerli uyarı lambası bulundurmaları, traktör römorklarında iki adet arka işaret levhası (reflektör) bulundurmaları, traktörlerde ve donanımı olan römorklarda kuyruk ışıklarını çalışır vaziyette bulundurmaları, traktöre en fazla bir adet römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları, römorklara yola dökülecek ve diğer insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde yükleme yapmamaları, şehirlerarası karayollarını geçiş amaçlı kullanmaları ve sürekli bu yolları işgal etmemeleri, dar yollarda ve kontrolsüz kavşaklarda diğer motorlu araçlara geçiş hakkını vermeleri konuları ile birlikte genel trafik kuralları hakkında da bilgilendirme yapılıyor” ifadelerine yer verildi.