Sarıkaya’da tesadüfen bulunan mahzen şaşkınlık oluşturdu.

Sarıkaya’ya bağlı Burunkışla köyünde çiftçilik yapan Kamil Bayar'ın nohut ekimi yaptığı sırada traktörünün bıçağına taş takıldı.

Takılan taşı kaldırırken taşın altında sığınak benzeri bir çukur olduğunu keşfetti. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çukurun derinliğini bir merdiven yardımıyla inerek bizzat görüntüleyen Bayar, bu bölümün sığınak ya da yiyecek deposu amacıyla kullanılmış olabileceğini söyledi.

Bayar, "Eski insanların yiyeceklerini sakladıkları bir boşluk belki. Ne maksatla yapılmış, bilmiyoruz. Yaklaşık iki buçuk metre derinliğinde. Altı da cami kubbesi altı gibi. 15 metrekare çapında. Eskiden yaşamış insanların yiyeceğini koyduğu yer olabilir. Tesadüfen denk geldik" dedi.