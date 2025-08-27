Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu 2025/14 sayılı genelge doğrultusunda Yozgat’ta Trafik Komisyonu toplandı.

Vali Özkan Başkanlık Etti

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve amirler katıldı.

Hız Sınırları ve İşaretlemeler Yeniden Ele Alınacak

Toplantıda, il genelindeki karayollarında hız sınırlarının ve trafik işaretlemelerinin güncel standartlara göre yeniden düzenlenmesine karar verildi. Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri kontrol edilecek, ihtiyaç duyulmayan geçitler ise kaldırılacak.