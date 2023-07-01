Edinilen bilgilere göre, kaza, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Melikli köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet S. (69) idaresindeki 16 HS 043 plakalı Citroen marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken Şerife S.(73), M.T.S.(14) Y.S.(5) F.S.(41) ve B.S. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Şerife S. burada yapılan müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesine sevk edildi. Şerife S. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karı-koca oldukları öğrenilen Mehmet S. ve eşi Şerife S’nin cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morgundan alınarak defnedilmek üzere İstanbul’a gönderildi. İHA