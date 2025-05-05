Yozgat’ın Sarıhacılı mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Kazanın şiddetiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, içinde bulunan üç kişiden iki kişi yaralanarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre çarpmanın ardından araç refüje çarparak takla attı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.