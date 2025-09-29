Çekerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çekerek Sorgun yolu İsaklı köyü mevkiinden Çekerek istikametine seyir halinde olan C.D.(50) idaresindeki 38 AGG 416 plakalı araç ile Sorgun istikametine seyir halindeyken aynı istikamette gitmekte olan B.A. (19) idaresindeki 06 RJ 434 plakalı araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 06 RJ 434 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dudu Aksoy(41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan sürücü B.A. ve yolcu M.A.A. ile 38 AGG 416 plakalı araç sürücüsü C. D. yaralandı. Yaralılar Çekerek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. B.A. ve M.A.A. hayati tehlikesi bulunduğundan Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.