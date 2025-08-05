Valilik tarafından yapılan açıklamada, sürücüler sadece hız konusunda değil birçok trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Yapılan uyarıda, “Emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine uyun. Alkol alarak araç kullanmayın. Cep telefonumuza değil yola odaklanın. Yorgun ve uykuluysanız araç kullanmayın. Araç bakımlarınızı düzenli olarak yaptırın. Unutmayın, trafikte her birimizin sorumluluğu var. Kurallara uyalım” ifadeleri yer aldı.

Valilik, trafik güvenliğinin sağlanması için sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Valilik açıklamasında, hız ihlallerinin kazalara, can kayıplarına ve yaralanmalara sebebiyet verdiği vurgulanarak, " İlimizde meydana gelen trafik kazalarında vatandaşımız hayatlarını kaybediyor, ocaklara ateş düşüyor. Trafik kazaları hepimizi derinden üzüyor. Meydana gelen kazaların büyük bir kısmının, tek taraflı, dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama, alkollü araç kullanma ve yetersiz araç bakımı gibi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu durum karşısında, huzur ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet ve jandarma güçlerimiz, ilimiz genelinde yoğun trafik denetimleri gerçekleştiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Denetimler Artırılacak

Yozgat Valiliği, kurallara uymayan sürücüler için il genelinde denetimlerin sıkılaştırılacağını ve hız limitlerini aşanlara yönelik cezai işlemlerin uygulanacağını da duyurdu.

Trafik ekiplerinin özellikle yoğun olarak kullanılan yollarda denetimlerini artıracağını bildiren Valilik, şehir merkezi ve çevre yollarında daha sıkı kontrol noktaları kurulacağını belirtti.

Ayrıca, hız sınırlarına uyulmadığının tespit edilmesi durumunda caydırıcı cezaların kesileceğini kaydetti.

Açıklamada, "Kural ihlallerine karşı alınan bu önlemler, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amaçlıdır. Trafikte güvenliği sağlamak, kazaların önüne geçmek ve herkesin sevdiklerine güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak için yapılan denetimlerde taviz verilmeyecektir. Amacımız, ceza kesmek değil, can kayıplarını önlemek ve trafikte huzurlu bir ortam sağlamaktır." denildi.

Sürücülere Güvenli Sürüş Çağrısı

Yozgat Valiliği, tüm sürücülere seslenerek, trafikte daha sabırlı ve dikkatli olunması çağrısında bulundu. Valilik yetkilileri, trafik kazalarının büyük bir kısmının hız ihlalleri nedeniyle meydana geldiğine dikkat çekerek, "Trafikte her birimizin sorumluluğu var. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz. Hız kurallarına uyarak, kendimizi ve çevremizdekileri korumalıyız" açıklamasında bulundu.