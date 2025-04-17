Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarması ekipleri tarafından, Yozgat merkez Çalatlı İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi semineri düzenlendi.

Seminer kapsamında öğrencilere; trafik güvenliği, temel trafik kuralları, okul servis araçlarının doğru kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi ve yaya ile okul geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çeken jandarma ekipleri, öğrencilerle interaktif bir eğitim süreci gerçekleştirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşım için eğitim faaliyetlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.