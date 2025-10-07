Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, ilde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Emrah Nergiz ve ilgili birim yetkilileri katıldı.

Vali Özkan, toplantıda Yozgat genelindeki trafik yoğunluğu, kazaların önlenmesi, trafik işaret ve levhalarının denetimi, okul ve yaya geçitlerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gibi konuların detaylı şekilde ele alındığını ifade etti.

Vali Özkan, güvenli ulaşımın sadece vatandaşların değil, ildeki tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Trafik kazalarının önlenmesi ve yol güvenliğinin artırılması için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Trafik kurallarına uyan bilinçli sürücüler ve güvenli altyapı ile Yozgat’ımızı daha güvenli bir şehir hâline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca trafik denetimlerinin artırılması, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, yol güvenliği teknolojilerinin kullanımı ve şehir içi ulaşımın düzenlenmesi konularında ilgili birimlere görev ve sorumluluklar verildi.