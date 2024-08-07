Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Trafik Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Vali Makam Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan ve ilgililer katıldı.

Vali Özkan, Yozgat genelinde ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının minimum seviyeye indirilmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyeye yükseltilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı can kayıpları/yaralanmaların önlenmesi/azaltılması, meydana gelen trafik kazalarına, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge esasları çerçevesinde güvenli bir şekilde müdahale edilmesinin sağlanması amaçlanmış olup, toplantıda alınan kararların il genelinde uygulanması için gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütülmesine karar verildi” ifadelerini kullandı.