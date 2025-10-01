Valilikten yapılan açıklamada, karayollarında seyir halinde bulunan araçlarda standartlara aykırı ışık donanımlarının trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü vurgulandı. Özellikle geceleri sis ve uzun hüzmeli farların mevzuata aykırı ve ayarsız kullanımı ile farklı renklerde, aşırı parlak ve çok sayıda led ile projektör uygulamalarının sürücüler için risk oluşturduğu belirtildi.

Ekipler Denetimleri Sıklaştırdı

Açıklamada, trafik ekiplerince bu tür donanımların kullanımına yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

“Lütfen Kurallara Uyalım”

Valilik, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyararak, “Karayollarında seyir halinde bulunan araçlarda, standartlara aykırı ışık donanımları ve trafik güvenliği ile can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde geceleri sis ve uzun hüzmeli ışık donanımlarının mevzuata aykırı ve ayarsız kullanımları, standartlara aykırı olarak farklı renk, aşırı parlak ve çok sayıda led, projektör vb. uygulamalar konusunda, trafik ekiplerimizce denetimler aralıksız devam ediyor. Lütfen kurallara uyalım” açıklamasında bulundu.

Valilik tarafından verilen bilgilere göre; denetimler kapsamında, 28-29 Eylül 2025 tarihlerinde il genelinde görev yapan trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 18 ekip ve 32 personelin katılımıyla 350 aracın kontrol edildi.