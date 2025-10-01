İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince öğrencilere; genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı, trafik düzeni ile ilgili genel bilgiler, emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında bilgi verildi.

Konu ile ilgili Valilik sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliği, bireylerin hayatları boyunca sürdürmeleri gereken önemli bir bilinç ve sorumluluk alanıdır. Bu nedenle, özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklara trafik eğitimi verilmesi, gelecekte daha bilinçli bireyler yetiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerimiz öğrencilerimize; genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı, trafik düzeni ile ilgili genel bilgiler, emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti düzenlenmiştir” denildi.