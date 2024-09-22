Yozgat Valiliği tarafından bilgilendirme yapılarak vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için trafik denetimlerinin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Trafik ekiplerince Yozgat’ta izinsiz ve yetkisiz servis taşımacılığı denetimi, yol kenarında bekleme yapan araç denetimi, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.

İl genelinde yapılan izinsiz ve yetkisiz servis taşımacılığı denetiminde trafik birimince 18 ekip ve 31 personel sahaya inip bin 39 araç denetledi.

Yol kenarında bekleme yapan araç denetimi kapsamında 4 ekip, 8 personel tarafından 230 araç incelendi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi dâhilinde ise 14 ekip, 23 personel sahaya inerek 101 aracı denetleyerek yol güvenliğini sağladı.